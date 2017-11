MÄRKTE-Bouygues verdient unerwartet viel - Aktie auf Neun-Jahres-Hoch

Paris, 16. Nov (Reuters) - Der französische Mischkonzern Bouygues verdient dank eines anziehenden Telekom-Geschäfts deutlich mehr als erwartet und schickt damit seine Aktien auf einen Höhenflug. Die Papiere notierten am Donnerstag um 4,7 Prozent im Plus und erreichten den höchsten Stand seit September 2008. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres schnellte der operative Gewinn um 37 Prozent auf 976 Millionen Euro nach oben, wie das Unternehmen mitteilte. Zugleich blickt der Konzern, der auch Straßen baut und den größten privaten TV-Sender Frankreichs betreibt, optimistischer auf das Telekom-Geschäft und sagt eine steigende Gewinnmarge in diesem Bereich voraus. “Es fügt sich eins zum anderen bei Bouygues, aber die Bewertung bleibt immer noch auf einem attraktiven Niveau”, so Josep Pujal von der Investmentbank Kepler Chevreux.

Bouygues-Vizechef Philippe Marien sagte, eine Konsolidierung im französischen Telekom-Sektor "liegt für lange Zeit hinter uns". Ein Zusammenschluss mit dem Rivalen Orange war im vergangenen Jahr gescheitert. Seit dem Markteintritt des Mobilfunk-Herausforderers Iliad 2012 sind die Preise in Frankreich unter Druck. Iliad kommt mittlerweile auf einen Marktanteil von 18,7 Prozent. Im dritten Quartal lockte das Unternehmen 250.000 neue Mobilfunkkunden an und steigerte den Umsatz um 5,3 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Die Aktien gaben 0,7 Prozent nach.