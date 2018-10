WDHLG-MÄRKTE-Rechtsaußen-Erfolg bei erster Wahlrunde beflügelt Brasilien-Fonds

(fügt entfallenen Teil im zweiten Satz des zweiten Absatzes hinzu)

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Der überraschend klare Sieg des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro bei der ersten Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahl beflügelt die Aktien aus dem südamerikanischen Land. Zwei in London notierte börsengehandelte Aktienfonds (ETFs) mit brasilianischen Werten legten am Montag jeweils mehr als sechs Prozent zu und waren mit 2377,75 und 72,94 Pence jeweils so teuer wie seit Monaten nicht. In Frankfurt gewannen die Titel des staatlichen Ölkonzerns Petrobras sogar knapp neun Prozent.

Auf Bolsonaro entfielen bei der Wahl am Sonntag 46,3 Prozent der Stimmen. Sein linker Kontrahent Fernando Haddad erreichte 29 Prozent. Bolsonaro zieht nun als klarer Favorit in die Stichwahl am 28. Oktober. “Der Markt atmet auf, da Haddad, dessen Politik Brasilien nicht aus der wirtschaftlichen Talsohle befreien würde, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht Präsident werden wird”, sagte Edwin Gutierrez, Analyst bei Aberdeen Standard Investments. Wichtiger als eine Präsidentschaft Bolsonaros sei aber die mögliche Berufung des Ökonomen Paulo Guedes zum Finanzminister, betonte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. “Noch muss sich aber zeigen, wie viel Einfluss Guedes tatsächlich auf die Wirtschaftspolitik haben wird, sollte er es ins Amt schaffen.” Bolonsaro kündigte unter anderem einen verschärften Kampf gegen Korruption und verstärkte Privatisierungen an. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Marc Jones, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)