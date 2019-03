MÄRKTE-Verhaftung von Brasiliens Ex-Präsident drückt Börsen

Frankfurt, 21. Mrz (Reuters) - Die Verhaftung des brasilianischen Ex-Präsidenten Michel Temer wegen angeblicher Korruption löst einen Ausverkauf an der dortigen Börse aus. Der Leitindex des Aktienmarkts in Sao Paolo fiel am Donnerstag um bis zu 2,1 Prozent. Brasilianische Anleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf 8,93 von 8,72 Prozent. Zur Währung des Landes legte der Dollar 1,4 Prozent auf 3,8284 Real zu.

Die Behörden werfen Temer Bestechung im Zusammenhang mit dem Bau des Atomkraftwerks Angra 3 vor. Der Politiker hat dies stets zurückgewiesen. Er war zwischen 2016 und 2018 Staatspräsident und davor sechs Jahre Stellvertreter seiner Vorgängerin Dilma Rousseff.