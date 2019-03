MÄRKTE-Optimistischer Ausblick trägt Brenntag auf Vier-Monats-Hoch

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Der weltgrößte Chemikalienhändler Brenntag hat Anleger mit einem zuversichtlichen Ausblick erfreut. Die Aktien legten am Mittwoch in der Spitze 5,3 Prozent zu und erklommen mit 46,60 Euro ein Vier-Monats-Hoch. Damit führten sie die Gewinnerliste im Nebenwerteindex MDax an.

Im vergangenen Jahr legte bei Brenntag der Umsatz wechselkursbereinigt um gut zehn Prozent auf fast 12,6 Milliarden Euro zu, der operative Gewinn (Ebitda) wuchs um 8,4 Prozent auf 875,5 Millionen Euro. Brenntag will im laufenden Jahr trotz eines schwierigen Marktumfeldes weiter wachsen. Die Firma habe eine solide operative Geschäftsentwicklung vorgewiesen, fassten die Analysten von Baader Helvea zusammen. Beim operativen Ergebnis liege die Prognose für 2019 über den durchschnittlichen Markterwartungen.