MÄRKTE 7-Britische Eigenheimbauer auf Talfahrt

Frankfurt, 04. Aug (Reuters) - Aus Furcht vor einer geringeren Nachfrage haben sich Anleger am Freitag von britischen Eigenheimbauern getrennt. Die Aktien von Barrat, Bellway, Persimmon und Taylor Wimpey fielen in London um bis zu 5,3 Prozent.

Auslöser des Ausverkaufs war Börsianern zufolge ein Bericht des Branchenmagazins "Property Week", der zufolge die Regierung das Programm "Help to buy", das den Erwerb von Wohneigentum erleichtern soll, auf den Prüfstand stellt. Es könnte vor dem regulären Ablauf 2021 heruntergefahren oder ersetzt werden.