MÄRKTE-Britische Eigenheimbauer im Aufwind

Frankfurt, 13. Jan (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Erholung des britischen Immobilienmarktes steigen Anleger bei den dortigen Eigenheimbauern ein. Die Aktien von Barrat, Berkeley, Persimmon und Taylor Wimpey stiegen am Montag um bis zu 2,5 Prozent.

Genährt wurden diese Spekulationen von ermutigenden Aussagen des Immobilien-Dienstleisters Savills. Dieser stellte für 2019 ein Geschäftsergebnis am oberen Ende der Erwartungen in Aussicht. Seit dem klaren Sieg von Premierminister Boris Johnson bei den britischen Parlamentswahlen Mitte Dezember habe das Geschäft deutlich angezogen. Savills-Titel stiegen daraufhin um bis zu 5,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 1214 Pence.