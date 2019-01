MÄRKTE-Höheres Pfund drückt "Footsie" nach Brexit-Abstimmung ins Minus

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags ist der britische Leitindex “Footsie” als einer der wenigen Aktienindizes in Europa in die Verlustzone gerutscht. Das 100 Werte umfassende Marktbarometer gab am Mittwoch 0,2 Prozent nach auf 6881 Punkte. Analysten führten das vor allem auf das stärkere Pfund zurück, das um bis zu 0,3 Prozent auf 1,2895 Dollar zulegte. Den Aktien im Londoner Auswahlindex machen eine steigende britische Währung zu schaffen, da sie einen Großteil ihrer Umsätze im Ausland erzielen.

Der mehr auf das heimische Geschäft fokussierte Index FTSE 250 legte dagegen 0,3 Prozent zu. Auch der Auswahlindex in Irland stieg um rund ein halbes Prozent. Die britische Premierministerin Theresa May scheiterte am Dienstagabend mit ihrem Vorschlag für den EU-Austritt Großbritanniens krachend. Das Unterhaus lehnte den mit der EU ausgehandelten Vertrag ab, May muss sich nun einem Misstrauensvotum stellen.

Der Grund für die Aufwertung des Pfund nach dem Votum der Parlamentarier sei, dass nun neue Verhandlungen anstünden und eine Verschiebung des Austrittstermins wahrscheinlicher werde, sagte Devisenanalyst Stefan Kipar von der Bayern LB. Volkswirt Adrian Paul von der Bank Goldman Sachs rechnet damit, dass der abgelehnte Brexit-Deal mit leichten Veränderungen das Unterhaus bei einer erneuten Abstimmung passieren wird. Adam Cole, Chef-Devisenanalyst bei der Bank RBC rechnet sogar damit, dass es zu einem “Exit vom Brexit” kommen könnte. “Sollte May das Misstrauensvotum wie erwartet überstehen, nimmt das das Risiko von Neuwahlen vom Tisch und öffnet Chancen für ein zweites Referendum”, erläuterte er. (Reporter: Josephine Mason und Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)