MÄRKTE-Britische Anleger vor May-Rede vorsichtig - "Footsie" fällt

London, 22. Sep (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May sind die Anleger in London auf Nummer sichergegangen. Der Auswahlindex “Footsie” verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 7256 Punkte und war einer der schwächsten Leitindizes in Europa. Der Dax legte 0,1 Prozent auf 12.622 Zähler zu, der Pariser CAC 40 gewann sogar 0,3 Prozent. Aktionäre hielten sich Experten zufolge vor allem aus Sorge vor einem Anziehen der britischen Währung zurück, denn dies würde Waren des Landes im Ausland verteuern und die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen beeinträchtigen. “Wenn Aussagen von May gut ankommen am Markt und es keine negative Reaktion der EU darauf gibt, könnte das Pfund weiter steigen”, sagte Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets.

Spekulationen auf eine baldige Leitzinserhöhung der Bank of England (BoE) hatten das Pfund vergangene Woche auf über 1,36 Dollar getrieben. Damit war es so teuer wie zuletzt am Tag nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016. Am Freitag kostete das Pfund 1,3561 Dollar.

May will im Tagesverlauf in einer Rede erläutern, wie das Land die Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union (EU) voranbringen will und wie sie sich die Grundzüge der künftigen Beziehung zur EU vorstellt.