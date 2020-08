MÄRKTE-Skeptischer Ausblick der britischen Notenbank belastet Aktien

London, 06. Aug (Reuters) - Ein etwas zurückhaltenderer Ausblick der Bank of England drückt die Kauflaune am Aktienmarkt in London. Der britische FTSE 100 gab am Donnerstag bis zu 1,2 Prozent nach. Die Währungshüter rechnen mit einer langsameren wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise als noch zuletzt. Die britische Wirtschaft werde erst Ende nächsten Jahres und nicht wie bislang angenommen in der zweiten Jahreshälfte 2021 das Vorkrisenniveau erreichen, teilten die Notenbanker mit.

Das Pfund Sterling kletterte zugleich auf ein neues Fünf-Monats-Hoch zum Dollar und notierte 0,5 Prozent höher bei 1,3184 Dollar. Zum Euro legte die britische Währung ebenfalls 0,5 Prozent auf 1,1109 Euro zu. Trotz der langsamen Erholung vom Rückschlag durch die Corona-Krise, stünden keine negativen Zinsen bevor, ließ die Zentralbank durchblicken. Die Währungshüter um Notenbankchef Andrew Bailey beließen den Leitzins in einer einstimmigen Entscheidung bei 0,1 Prozent. (Reporter: Thyagaraju Adinarayan, Sagarika Jaisinghani; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)