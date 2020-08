MÄRKTE-British Telecom legt nach Berichten über mögliches Gebot zu

London/Berlin, 24. Aug (Reuters) - Die Aktien von British Telecom sind am Montag nach einem Medienbericht über ein potenzielles Übernahmegebot gefragt. Zwischenzeitlich schossen die Papiere an der Londoner Börse mehr als sieben Prozent in die Höhe. Einem Bericht von Sky News zufolge arbeitet der ehemalige britische Staatsmonopolist zusammen mit Beratern an einer Strategie, um eine mögliche Übernahme im Umfang von 15 Milliarden Pfund abwehren zu können. Interesse könnten demnach Konkurrenten, aber auch Finanzinvestoren haben. Noch soll kein offizielles Angebot vorliegen. Seit der Ankündigung, die Dividende auszusetzen, stehen die BT-Aktien unter Druck. Aktuell ist das Unternehmen am Markt rund zehn Milliarden Pfund wert. (bearbeitet von Nadine Schimroszik, redigiert von Alexander Ratz Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702 oder +49 30 2201 33711.)

