MÄRKTE-Umsatz an Deutscher Börse schießt auf höchsten Stand seit 2008

Frankfurt, 01. Apr (Reuters) - Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten im Zuge der Corona-Krise ist das Handelsvolumen an der Deutschen Börse im März auf den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt gestiegen. An den Kassamärkten habe sich der Umsatz auf 300,7 (Vorjahresmonat: 130,3) Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der Betreiber der Frankfurter Börse am Mittwoch mit. Davon entfielen 259,6 Milliarden Euro auf das elektronische Handelssystem Xetra. Das war der höchste Monatsumsatz seit Januar 2008 und der zweithöchste Wert seit Beginn der Datenreihe im Jahr 2002, wie die Deutsche Börse erklärte.

Die Aktienmärkte hatten wegen der Entwicklungen rund um die Coronavirus-Krise im März einige der größten Kursverluste und -gewinne der vergangenen Jahrzehnte gesehen. Am 12. März stürzte der deutsche Leitindex Dax um 12,2 Prozent ab, der größte Tagesverlust seit 1989 und der zweitgrößte seiner Geschichte. Am 24. März ging es dagegen um elf Prozent nach oben, so stark wie zuletzt während der Turbulenzen nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 2008.