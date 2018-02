MÄRKTE-Britischer Telekomkonzern BT trotz Gewinnsprung auf Talfahrt

Frankfurt, 02. Feb (Reuters) - Ein Gewinnsprung und bekräftigte Gesamtjahresziele halten Anleger nicht vom Ausstieg bei BT Group ab. Die Aktien des größten britischen Mobilfunk- und Internet-Anbieters fielen am Freitag um bis zu 4,6 Prozent. Damit waren sie Schlusslicht im Londoner Auswahlindex FTSE und steuerten auf den größten Tagesverlust seit etwa einem Jahr zu.

Das Unternehmen steigerte das Vorsteuer-Ergebnis um 25 Prozent auf umgerechnet 751 Millionen Euro. Der dreiprozentige Umsatzrückgang sei aber Grund zur Sorge, betonte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Gleiches gelte für den Kundenschwund im TV-Geschäft. Alarmglocken schrillten angesichts des 25-prozentigen Einbruchs beim Auftragseingang in der Netzwerk- und Großkunden-Sparte. "Das sich verschlechternde Branchenumfeld schürt Ängste, dass die progressive Dividende in Gefahr ist." (Reporter: Hakan Ersen)