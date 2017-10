MÄRKTE-Anleger ganz wild auf US-Restaurantkette Buffalo Wild Wings

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Überraschend starke Zahlen bescheren Buffalo Wild Wings einen der größten Kursgewinne der Firmengeschichte. Die Aktien der US-Restaurantkette stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als 18 Prozent und standen vor dem größten Tagesplus seit fast neun Jahren. Das Unternehmen machte im dritten Quartal einen Gewinn von 1,36 Dollar je Aktie - fast doppelt so viel wie erwartet. Für das Gesamtjahr stellte Buffalo Wild Wings einen Überschuss von 4,85 bis 5,15 Dollar je Aktie in Aussicht. Von Reuters befragte Analysten hatten bislang mit 4,41 Dollar gerechnet. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

