EIL-Rendite von Bundesanleihen fällt auf Rekordtief

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Aus Angst vor einer weltweiten Rezession durch die Coronavirus-Epidemie stecken immer mehr Anleger ihr Geld in die als sicher geltenden Bundesanleihen. Dadurch fiel die Rendite der zehnjährigen Titel am Freitag auf ein Rekordtief von minus 0,745 Prozent. Eine Rendite unter null Prozent bedeutet, dass Investoren dafür bezahlen, dem Bund Geld zu leihen. Sie nehmen dies in Kauf, weil sie in anderen Anlageklassen wie Aktien noch größere Verluste befürchten. (Reporter: Hakan Ersen und Anika Lehmann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)