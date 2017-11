MÄRKTE-BVB nach Champions-League-Enttäuschung auf Talfahrt

Frankfurt, 02. Nov (Reuters) - Nach einem enttäuschenden Unentschieden in der Fußball-Königsklasse Champions League haben Anleger Aktien von Borussia Dortmund aus den Depots geworfen. Die Papiere sackten am Donnerstag um 4,2 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 6,80 Euro ab. Damit waren sie im Kleinwertesegment SDax größter Verlierer.

Die Dortmunder hatten am Mittwochabend gegen Apoel Nikosia aus Zypern im eigenen Stadion nur ein 1:1 geschafft. Damit droht dem Verein das Aus in der Champions League. “Das war natürlich enttäuschend, denn der BVB hätte das Spiel gegen einen solchen Außenseiter klar gewinnen müssen”, kommentierte ein Händler. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)