MÄRKTE-BVB-Aktie auf 9-Monats-Tief - Aubameyang geht

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Das wochenlange Tauziehen um Pierre-Emerick Aubameyang ist offenbar entschieden. Der Wechsel des Stürmerstars zum britischen Fußball-Club Arsenal FC stehe unmittelbar bevor, teilte Borussia Dortmund (BVB), der aktuelle Verein des Gabuners, am Mittwoch mit. Die Aktien des deutschen Clubs verloren bis zu 3,5 Prozent an Wert und waren mit 5,65 Euro so billig wie zuletzt vor einem dreiviertel Jahr.

Der BVB einigte sich den Angaben zufolge mit Arsenal auf eine Ablösesumme von 63,75 Millionen Euro. Durch die Zusatzeinnahmen rechnen die Dortmunder für das Geschäftsjahr 2017/18 nun mit einem Gewinn in mittlerer zweistelliger statt niedriger einstelliger Millionenhöhe.