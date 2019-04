MÄRKTE-Anleger jubeln über Tabellenspitze für BVB

Frankfurt, 01. Apr (Reuters) - Die Zurückeroberung der Bundesliga-Tabellenspitze von Borussia Dortmund bringt Anleger in Jubellaune. Die Aktien legten am Montag bis zu vier Prozent auf 8,54 Euro zu und notierten damit so hoch wie seit sieben Wochen nicht mehr.

Am Wochenende gewannen die Borussen gegen Wolfsburg mit 2:0. Im Titelkampf liegen die Schwarz-Gelben damit wieder vor dem FC Bayern München. Die beiden Spitzenvereine trennen allerdings nur zwei Punkte.

Je erfolgreicher ein Verein in der Liga ist, desto mehr Einnahmen winken.