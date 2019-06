MÄRKTE-Anleger wetten auf Fusion von Casinobetreiber Caesars

Frankfurt, 07. Jun (Reuters) - In der Hoffnung auf eine baldige Fusion steigen Anleger bei Caesars Entertainment ein. Die Aktien des Betreibers von Casinos wie dem Caesars Palace in Las Vegas stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am Freitag um 6,2 Prozent. Die Papiere des potenziellen Partners Eldorado gewannen 3,2 Prozent. Zu ihm gehört unter anderem das gleichnamige Casino in Reno im US-Bundesstaat Nevada.

Dem “Wall Street Journal” zufolge rückt ein Zusammenschluss näher. Keines der beiden Unternehmen war zunächst für einen Kommentar zu erreichen. Reuters hatte im März berichtet, dass Caesars und Eldorado Fusionsverhandlungen aufgenommen haben. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)