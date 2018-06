MÄRKTE-Überraschender Gewinn verleiht Modefirma Canada Goose Flügel

Frankfurt, 15. Jun (Reuters) - Ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen hievt Canada Goose im vorbörslichen Handel auf ein Rekordhoch. Die in den USA notierten Titel der für Luxus-Parkas bekannten Modefirma stiegen am Freitag um knapp 17 Prozent auf 53,50 Dollar und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu.

Das Unternehmen verdiente im abgelaufenen Quartal umgerechnet 5,3 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch einen Verlust von 15 Millionen Euro gemacht. Der Umsatz wuchs dank eines starken Online-Geschäfts um 144 Prozent und fiel mit 49 Millionen Euro fast doppelt so hoch aus wie von Analysten erwartet. Für die kommenden drei Jahre stellte Canada Goose ein jährlichen Umsatzplus von mindestens 20 Prozent und einen Gewinnanstieg von mindestens 25 Prozent in Aussicht. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Parikshit Mishra, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)