MÄRKTE-Unerwartet starkes Wachstum treibt Aktien von Cancom

München, 26. Jul (Reuters) - Ein unerwartet großer Umsatz- und Gewinnsprung beflügelt die Aktien des IT-Beraters Cancom. Die Papiere des Münchner Unternehmens stiegen am Freitag zur Eröffnung um bis zu 9,9 Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 52,80 Euro und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit etwa einem Jahr zu. Der Umsatz schnellte im zweiten Quartal um 40 Prozent auf 421,8 Millionen Euro, wie Cancom mitteilte. Der Zuwachs liege “weit über den Erwartungen”. Auch ohne Zukäufe hätte Cancom einen Anstieg von 32 Prozent erreicht. Das operative Ergebnis (Ebitda) lag mit 28,5 Millionen Euro um 29 Prozent über dem Vorjahresniveau.

An den Erwartungen für das Gesamtjahr ändere sich vorerst nichts, sagte ein Sprecher. Die Zahlen müssten noch analysiert werden. Bisher hat Cancom für das laufende Jahr jeweils einen “deutlichen” Anstieg von Umsatz und Ebitda um fünf bis zehn Prozent in Aussicht gestellt. Nach sechs Monaten lag der Umsatz mit 791,8 Millionen Euro um 30 Prozent über Vorjahr, das Ebitda mit 53,7 Millionen Euro um 21 Prozent. Der Halbjahresbericht wird am 14. August veröffentlicht.

Die Papiere des größeren Rivalen Bechtle legten im Sog von Cancom 3,3 Prozent zu. (Reporter: Alexander Hübner und Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)