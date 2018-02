MÄRKTE-Französische IT-Firma Capgemini lockt Anleger mit Zahlen

Paris, 15. Feb (Reuters) - Mit einem überraschend hohen Umsatz hat Capgemini am Donnerstag den Anlegern Kauflaune gemacht. Die Aktien des französischen IT-Dienstleisters stiegen um drei Prozent auf 105,10 Euro und zählten im Pariser Standardwerte-Index zu den Favoriten. Im vierten Quartal war der Umsatz um 5,6 Prozent gestiegen. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt nur mit 3,8 Prozent gerechnet. Im laufenden Jahr dürften die Erlöse ebenfalls zunehmen. Trotz schwächerer Geschäfte in Großbritannien sei es der IT-Firma gelungen, das Jahr stark zu beenden, schrieben die Analysten von Morgan Stanley. Auch der Ausblick sei insgesamt positiv.

Nach eigenen Angaben profitierte die Firma von guten Geschäften in Nordamerika - ihrem größten Markt. Das habe die Schlappe in Großbritannien wettgemacht. Capgemini kündigte zudem eine Dividendenerhöhung von rund zehn Prozent auf 1,70 Euro an.

Reporter: Silvia Recchimuzzi and Thyagaraju Adinarayan, bearbeitet von Andrea Lentz,; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168