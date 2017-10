MÄRKTE-Baukonzern Carillion auf Talfahrt nach Gewinnwarnung

Frankfurt, 29. Sep (Reuters) - Nach einer erneuten Gewinnwarnung und der Ankündigung einer Kapitalerhöhung sind die Aktien von Carillion in die Tiefe gerauscht. Die Titel des britischen Baukonzerns sackten am Freitag um bis zu 22 Prozent auf 50 Pence ab. Carillion räumte ein, die Ergebnisse im Gesamtjahr würden wohl schwächer ausfallen als vom Markt erwartet. Der Vorstand prüfe nun diverse Optionen zur Bilanzstabilisierung, möglich seine eine Erhöhung des Kapitals. Carillion hatte Mitte Juli seine Prognosen zurückgeschraubt und die Dividende gestrichen. (Reporter: Esha Vaish, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

