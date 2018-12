MÄRKTE-Carl Zeiss Meditec bekommt Aufstieg in den MDax gut

Frankfurt, 27. Dez (Reuters) - Die Aktien von Carl Zeiss Meditec profitieren vom Aufstieg in den Nebenwerteindex MDax. Die Titel des Medizintechnikkonzerns legten am Donnerstag um 1,4 Prozent auf 69,90 Euro zu und waren einer der größten Indexgewinner. Carl Zeiss Meditec verdrängte die Aktien des Ticket-Vermarkters CTS Eventim, diese stiegen in den Kleinwerteindex SDax ab. Die Titel gaben ein halbes Prozent auf 32,54 Euro nach.

Die Veränderungen in den Indizes hatte die Deutsche Börse bereits Anfang Dezember mitgeteilt. Sie wurden nach Weihnachten nun wirksam. Neu im SDax sind zudem die Aktien von Knorr-Bremse, sie notierten kaum verändert bei 78,74 Euro.