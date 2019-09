MÄRKTE-"Aida"-Reeder Carnival erleidet mit Ausblick Schiffbruch

Frankfurt, 26. Sep (Reuters) - Gekappte Gewinnziele schicken Carnival Cruises auf Talfahrt. Die in den USA notierten Aktien der Kreuzfahrt-Reederei fielen am Donnerstag um bis zu 9,3 Prozent auf 43,60 Dollar und steuerten auf den größten Tagesverlust des Jahres zu. Die Papiere der Rivalen Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line büßten bis zu 3,4 Prozent ein. Der “Aida”-Reeder Carnival rechnet unter anderem wegen steigender Treibstoff-Kosten und der Spannungen in der Golf-Region für das Gesamtjahr nur noch mit einem Gewinn von 4,23 bis 4,27 Dollar je Aktie statt 4,25 bis 4,35 Dollar je Aktie. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

