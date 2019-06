MÄRKTE-Anleger finden Zahlen von Carpetright richtig gut

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Trendwende steigen Anleger bei Carpetright ein. Die Aktien des größten britischen Anbieters von Bodenbelägen stiegen am Dienstag um knapp 25 Prozent auf 22 Pence.

Dem Unternehmen zufolge wuchsen die Umsätze in den ersten beiden Monaten des angelaufenen Geschäftsjahrs in Großbritannien um 8,5 Prozent und im restlichen Europa um 4,3 Prozent. Im Geschäftsjahr 2018/2019 schrumpften die Erlöse allerdings um 13,4 Prozent auf umgerechnet 433 Millionen Euro. Der Vorsteuerverlust schrumpfte auf 28 von 78 Millionen Euro. Das anziehende Geschäft und die steigenden Durchschnittsumsätze der Aufträge seien ein gutes Omen für eine Rückkehr in die Gewinnzone, schrieben die Analysten des Brokerhauses Peel Hunt. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)