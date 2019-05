MÄRKTE-Rekord-Kurssprung bei Einzelhändler Casino

Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Erleichtert reagieren Anleger auf den Gläubigerschutz für den Mehrheitsaktionär von Casino. Die Aktien des französischen Einzelhändlers steigen am Freitag um bis zu 17 Prozent - so stark wie noch nie. In den zwei Monaten zuvor hatten sie rund 40 Prozent verloren. Am Donnerstag gewährte ein Gericht der hoch verschuldeten Casino-Mutter Rallye Gläubigerschutz für sechs Monate. Rallye-Titel stürzten um 62 Prozent ab. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

