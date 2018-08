MÄRKTE-Französische Casino gerät erneut ins Visier von Muddy Waters

Frankfurt/Paris, 31. Aug (Reuters) - Aktien der französischen Supermarktkette Casino sind am Freitag bei hohen Umsätzen um mehr als 16 Prozent auf den tiefsten Stand seit über 22 Jahren abgestürzt. Auslöser war Händlern zufolge eine Kurznachricht des aktivistischen Investors Muddy Waters, die Spekulationen zur Schuldensituation des Konzerns auslöste. US-Investor Muddy Waters, der dafür bekannt ist auf fallende Aktienkurse zu wetten, wies per Twitter darauf hin, dass eine Tochtergesellschaft von Casino seine Bilanzen für 2017 angeblich nicht veröffentlicht habe. Ein Sprecher der Firma sagte, dass die Verzögerung rein technisch sei und dass die Zahlen in der konsolidierten Bilanz bereits enthalten seien. Die Titel grenzten ihre Verluste daraufhin auf neun Prozent ein.

Bereits im Dezember 2015 hatte ein negativer Bericht von Muddy Waters für einen Kurssturz von Casino gesorgt. Damals hatten die Amerikaner die Bilanzierungspraktiken der Firma kritisiert, was diese zurückwies. 2016 bekam es der Werbeflächen-Vermarkter Ströer mit dem streitbaren US-Investor zu tun.

Gründer von Muddy Waters ist der Investor Carson Block, der für seine Wetten auf fallende Kurse bekannt ist. Bei Leerverkäufen leihen Investoren sich Aktien, um diese zu verkaufen. Dabei hoffen sie, die Papiere bis zum Ende der Ausleihfrist billiger zurückkaufen und die Differenz als Gewinn einstreichen zu können. (Reporter: Dominique Vidalon, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)