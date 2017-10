MÄRKTE-Ausfall-Versicherungen für Spanien-Anleihen teurer

Frankfurt, 04. Okt (Reuters) - Die mögliche Loslösung Kataloniens nährt Spekulationen auf einen Zahlungsausfall Spaniens. Die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets spanischer Anleihen gegen Zahlungsausfall verteuerte sich am Mittwoch um 2000 auf 73.000 Euro, teilte der Datenanbieter Markit mit. Dies sei der höchste Stand seit fünf Monaten. Die Nervosität der Investoren spiegelte sich auch in den italienischen und portugiesischen Credit Default Swaps (CDS) wider, die jeweils so hoch notierten wie seit Wochen nicht. Die CDS der katalanischen Geldhäuser Banco de Sabadell und Caixabank zogen ebenfalls an. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Claire Milhench, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

