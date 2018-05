MÄRKTE-Bekräftigung der Jahresprognose hilft Ceconomy

Frankfurt, 17. Mai (Reuters) - Die Bekräftigung der Jahresprognose hat die Aktien von Ceconomy angeschoben. Die Titel der Media-Markt-Mutter legten am Donnerstag in der Spitze um 6,8 Prozent auf 9,60 Euro zu und waren damit stärkster MDax-Wert. Die Tatsache, dass das Unternehmen die Prognose bestätigt habe, sei gut aufgenommen worden, sagten Börsianer. Zudem seien die Zahlen besser ausgefallen als befürchtet, fügte ein Händler hinzu. Ceconomy hat mit den Töchtern Media Markt und Saturn im zweiten Quartal bei einem leichten Umsatzrückgang den operativen Ertrag gesteigert. Seit Jahresbeginn haben die Aktien fast 30 Prozent an Wert verloren. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

