MÄRKTE-Ceconomy übernehmen MDax-Spitze

Frankfurt, 28. Dez (Reuters) - Am vorletzten Handelstag des Börsenjahres 2017 gehören die Aktien von Ceconomy zu den Favoriten im Nebenwerte-Index MDax. Die Titel der Holding des größten europäischen Elektronik-Händlers Media-Saturn stiegen am Donnerstag im Frankfurter Frühhandel um 2,3 Prozent.

Börsianer verwiesen am Donnerstag auf Medienberichte, denen zufolge Media-Markt-Mitgründer Erich Kellerhals gestorben ist. Der Ceconomy-Großaktionär lieferte sich einen jahrelangen erbitterten Machtkampf um das Sagen bei Media-Saturn. Zuletzt hatten Vertreter seiner Investmentgesellschaft Convergenta den Jahresabschluss in einer Gesellschafterversammlung von Media-Saturn nicht abgezeichnet.