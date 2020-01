MÄRKTE-Akquisition beflügelt Mobilfunker Cellnex

Frankfurt, 03. Jan (Reuters) - Der Kauf des portugiesischen Mobilfunkmasten-Betreibers Omtel gibt Cellnex Auftrieb. Die Aktien des spanischen Mobilfunkers stiegen am Freitag um bis zu 4,1 Prozent auf 41 Euro.

Das Unternehmen kauft Omtel dem niederländischen Kabelkonzern Altice für etwa 800 Millionen Euro ab. Die Akquisition sei positiv, weil Cellnex damit in einen Markt einsteigen könne, in dem die Firma bislang nicht präsent sei, urteilten die Experten des Vermögensverwalters Renta 4 Banco. Der Kaufpreis sei gut und das Geschäft biete Wachstumschancen. Sie taxieren den Omtel-Beitrag zum operativen Gewinn von Cellnex auf 90 Millionen Euro pro Jahr. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)