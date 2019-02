MÄRKTE-Aktien von britischem Versorger Centrica auf 16-Jahres-Tief

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - Der britische Energieversorger Centrica hat mit einer Gewinnwarnung seine Anleger verschreckt. Die Aktien rauschten am Donnerstag um bis zu 12,5 Prozent auf ein 16-Jahres-Tief von 120 Pence nach unten und waren Schlusslicht im Londoner Auswahlindex “Footsie”. Angesichts einer Deckelung der Strompreise in Großbritannien und einer geringeren Stromproduktion werde das Ergebnis des Versorgers im ersten Quartal 2019 rund 70 Millionen Pfund niedriger ausfallen, teilte Centrica mit. 2018 stieg das Betriebsergebnis um zwölf Prozent. (Reporter: Patricia Uhlig, Susanna Twidale, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

