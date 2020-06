MÄRKTE-Britische Rüstungsfirma Chemring profitiert von US-Aufträgen

Frankfurt, 03. Jun (Reuters) - Eine gute Auftragslage hat die Aktien der Rüstungsfirma Chemring am Mittwoch begehrt gemacht. Aktien des britischen Unternehmens für militärische Abwehrtechnik für den See-, Land- und Luftkampf schossen in London um mehr als 25 Prozent nach oben und markierten mit 267 Pence den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Monaten. Damit steuerten sie auf den besten Börsentag seit fast acht Jahren zu.

Anlegern gefiel, dass Chemring trotz der Coronakrise an seinen Jahreszielen festhielt und seine Dividende aufstockte. Die Firma profitierte vor allem von neuen Aufträgen für die US-Regierung. Ausblickend hieß es, die Auftragslage sei stark. Bereits 95 Prozent des für das zweite Halbjahr erwarteten Umsatzes seien derzeit bereits ausgeliefert. “Chemring meistert die Covid-19-Krise gut und auch die längerfristigen Aussichten sind ermutigend”, sagten die Analysten von Peel Hunt. (Reporter: Shanima A, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)