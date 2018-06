MÄRKTE-Chinesischer Batteriehersteller CATL bei Börsengang heiß begehrt

Shanghai, 11. Jun (Reuters) - Anleger haben dem größten chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) bei seinem Börsengang am Montag die Aktien aus den Händen gerissen. Die neu herausgegebenen Titel des Konzerns, der auch Daimler, BMW und Volkswagen beliefert, schossen an der Börse in Shenzhen um 44 Prozent in die Höhe auf 36,20 Yuan. Damit kam CATL auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet knapp elf Milliarden Euro. Bei Börsengängen in China ist der maximal mögliche Kursanstieg am ersten Handelstag auf 44 Prozent beschränkt.

CATL platzierte zehn Prozent seines Kapitals, der Ausgabepreis der Aktien lag bei 25,14 Yuan. Besonders hohe Nachfrage gab es von Privatinvestoren. Aktienanalysten des Brokerhauses Founder Securities empfahlen die Titel zum Kauf und erklärten, CATL profitiere von der boomenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China sowie von seinen Partnerschaften mit deutschen Autoherstellern sowie den chinesischen Anbietern SAIC und Geely.