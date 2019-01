MÄRKTE-STMicro-Zahlen begeistern Anleger für Chipwerte

Frankfurt, 24. Jan (Reuters) - Eine überraschend positive Margenentwicklung beim französisch-italienischen Chiphersteller STMicroelectronics hat europäische Chipwerte am Donnerstag beflügelt.

Aktien von Infineon legten bis zu 6,6 Prozent auf 19,31 Euro zu, Siltronic gewannen sieben Prozent auf 85,14 Euro. Beide Titel notierten damit so hoch wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Auch AMS und der Chip-Ausrüster ASML kletterten bis zu acht Prozent, der europäische Branchenindex gewann 1,4 Prozent.

STMicroelectronics steigerte im Schlussquartal seine Umsätze im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent mit einer leicht über den Zielen liegenden Marge von 40 Prozent. Allerdings rechnet der Zulieferer von Chips und Sensoren für die Smartphone- und Autoindustrie im ersten Quartal des laufenden Jahres mit einem Umsatzrückgang von etwa 21 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2018. Die Aktien legten in Paris dennoch um mehr als sieben Prozent zu.

In den USA konnte mit Texas Instruments ein weiterer Platzhirsch der Branche die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen. "Die Leute hatten noch schlechtere Ergebnisse erwartet", fasste Analyst Tore Svanberg vom Vermögensverwalter Stifel, Nicolaus & Co zusammen. Das bedeute aber nicht, dass das Schlimmste für die Branche vorbei sei. "Wir befinden uns noch im Abschwung und wie sich das makroökonomische Umfeld in den nächsten Monaten und Quartal entwickelt, weiß niemand."