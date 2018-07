MÄRKTE-Schließung einer Filiale belastet Imbisskette Chipotle

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Aus Furcht vor einem neuen Hygiene-Skandal ziehen sich Anleger bei Chipotle zurück. Die Aktien der auf mexikanische Gerichte spezialisierten Schnellrestaurant-Kette fielen am Dienstag im vorbörslichen US-Geschäft um zwei Prozent.

Das Unternehmen, das auch in Deutschland aktiv ist, schloss eine Filiale im US-Bundesstaat Ohio, nachdem Kunden über Beschwerden geklagt hatten. 2015 und 2016 waren Salmonellen und Noroviren in Chipotle-Filialen nachgewiesen worden. Wegen der Erkrankung Dutzender Kunden hatten die Behörden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Damals mussten zahlreiche Restaurants schließen, der Konzernumsatz brach ein.