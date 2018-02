MÄRKTE-Neuer Chef macht Anlegern Appetit auf Chipotle-Aktien

Frankfurt, 14. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Wind bei Chipotle steigen Anleger bei der Restaurantkette ein. Die Aktien des Anbieters mexikanischer Gerichte stiegen am Mittwoch im vorbörslichen US-Geschäft um knapp zwölf Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit dreieinhalb Jahren.

Auslöser der Rally ist die Verpflichtung von Brian Niccol, des bisherigen Chefs des Konkurrenten Taco Bell. Er solle ab 5. März Chipotle-Gründer Steve Ells als Vorstandsvorsitzender ablösen. Taco Bell, ebenso wie Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken eine Tochter von Yum Brands, steigerte den US-Umsatz in bestehenden Filialen in 18 der vergangenen 20 Quartale.

Die auch in Deutschland aktive Kette Chipotle leidet dagegen unter den Nachwehen eines Hygiene-Skandals. Ende 2015 hatten sich dutzende Kunden mit Coli-Bakterien infiziert. Salmonellen und Noroviren wurden in Filialen der Kette ebenfalls nachgewiesen. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)