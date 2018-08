MÄRKTE-Ausblick von Applied Materials drückt Chipwerte

Frankfurt, 17. Aug (Reuters) - Die mit Enttäuschung aufgenommene Prognose von Applied Materials hat am Freitag Aktien im Chipsektor zugesetzt. Im Dax zählten Infineon mit einem Abschlag von 1,8 Prozent zu den schwächsten Werten. Dialog Semiconductor gaben im TecDax 2,2 Prozent nach. Die in Paris gelisteten Aktien von STM verloren 1,6 Prozent. In Japan mussten Screen Holdings und Tokyo Electron Federn lassen. Sie fielen um 2,9 und 1,4 Prozent. Der weltgrößte Chipanlagenbauer Applied Materials hat Umsatz und Gewinn zuletzt kräftig gesteigert, war mit seiner Prognose für das laufende Vierteljahr aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles