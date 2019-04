MÄRKTE-ASML-Zahlen und Qualcomm-Einigung mit Apple helfen Chipwerten

Frankfurt, 17. Apr (Reuters) - Anleger haben nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Chipausrüsters ASML bei europäischen Technologiewerten zugegriffen. Der Branchenindex legte am Mittwoch 0,6 Prozent zu. Chipwerte wie Infineon, AMS, STMicroelectronics und Siltronic stiegen um bis zu 6,7 Prozent.

An der Börse Amsterdam gewannen die ASML-Papiere rund zwei Prozent. Das niederländische Unternehmen, das Maschinen zur Produktion von Halbleitern herstellt und deshalb als Gradmesser für die Chipbranche gilt, rechnet dank einer wieder anziehenden Nachfrage in China mit einem beschleunigten Wachstum im Jahresverlauf. “Das erste Quartal war besser als gedacht, aber wichtiger ist, dass der Ausblick auf das zweite Quartal mehr oder weniger wie erwartet ausfiel, obwohl es Ängste bezüglich eines Einbruch bei Speicherchip-Preisen gab”, sagte Liberum-Analyst Janardan Menon. Die Preise in der Chipbranche waren zuletzt wegen der sich abkühlenden Konjunktur in China ins Rutschen geraten.

Aktien des amerikanischen Chipproduzenten Qualcomm kamen dank einer Einigung im Patentstreit mit Apple in Fahrt. Die Papiere gewannen vorbörslich mehr als fünf Prozent. Qualcomm erhält eine nicht bekannte Geldsumme von Apple sowie eine sechsjährige Lizenz-Vereinbarung, mit der das Unternehmen seine Position als Halbleiter-Lieferant für iPhones zurückerobern könnte. In dem seit zwei Jahren andauernden Rechtsstreit hatte Apple Qualcomm vorgeworfen, seine Marktmacht zu missbrauchen. Qualcomm wiederum bezichtigte Apple der Patentverletzung. (Reporter: Toby Sterling, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)