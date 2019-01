MÄRKTE-Umsatzausblick von TSMC macht Chipwerten zu schaffen

Frankfurt, 17. Jan (Reuters) - Der zu erwartende deutliche Umsatzeinbruch beim weltgrößten Chipauftragsfertiger TSMC hat die Anleger im Chipsektor am Donnerstag verunsichert. Der Apple-Zulieferer geht davon aus, dass die Erlöse im ersten Quartal um rund 14 Prozent einbrechen dürften. Die Aktien von Infineon fielen im Dax um 2,4 Prozent, Siltronic rutschten im MDax um mehr als fünf Prozent in den Keller. STMicroelectronics gaben an der Mailänder und Pariser Börse jeweils 2,8 Prozent nach. TSMC selbst gingen 1,4 Prozent fester aus dem Handel. Im vierten Quartal steigerte der taiwanische Konzern seinen Gewinn im vierten Quartal um 0,7 Prozent auf umgerechnet 2,85 Milliarden Euro. Das lag im Rahmen der Erwartungen von Analysten. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

