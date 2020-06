MÄRKTE-Zuversicht bei Microchip - Anleger greifen bei Chipwerten zu

Frankfurt, 03. Jun (Reuters) - Ein optimistischerer Ausblick des US-Chipkonzerns Microchip hat Anleger in europäische Halbleiterwerte gelockt. Aktien von Infineon<IFXGn.DE<, STMicro, AMS und ASM International kletterten am Mittwoch zwischen 3,3 und 4,4 Prozent nach oben.

Microchip blickt angesichts sich schneller als gedacht erholender Lieferketten in der Automobilbranche zuversichtlicher auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021. "Die Fabriken unserer Kunden in China sind wieder voll in Betrieb", teilte der Konzern mit. "Einige der Fabriken unserer anderen Kunden in Europa und Nordamerika haben ebenfalls begonnen, wieder zu öffnen." Beim Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) rechnet Microchip mit 1,35 bis 1,53 Dollar. Analysten sind bislang von 1,34 Dollar ausgegangen.