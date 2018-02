MÄRKTE-Anleger packen sich Cisco-Aktien ins Depot

Bangalore, 15. Feb (Reuters) - Nach dem ersten Anstieg des Quartalsumsatzes seit mehr als zwei Jahren haben sich Anleger mit Aktien von Cisco Systems eingedeckt. Der Kurs des Netzwerkausrüsters schoss an der Wall Street um bis zu 7,2 Prozent in die Höhe auf ein 17-Jahres-Hoch von 45,13 Dollar. “Die Rückkehr zu Wachstum ist nicht mehr nur am Horizont, sie ist da”, sagte Analyst Paul Silverstein vom Broker Cowen & Co. Cisco sei mit sämtlichen Produkten in allen Regionen vorangekommen und habe neue Kunden gewonnen.

Der US-Konzern profitierte vom Boom bei Smartphones sowie dem Verlagern von Dokumenten und Geschäftsprozessen ins Internet. Die Erlöse im zweiten Geschäftsquartal stiegen um 2,7 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar. Weitere Steigerungen wurden vom Management prognostiziert. “Die Quartalszahlen und die Prognose sind wichtige Meilenstein für Cisco und viele Anleger dürften ihre Meinung über die Firma ändern”, sagte Jefferies-Analyst George Notter. Zahlreiche Experten erhöhten ihre Kursziele für Cisco-Aktien und bestätigten ihre Kaufempfehlung für die Titel.

Wegen der US-Steuerreform rutschte Cisco im vergangenen Quartal allerdings in die roten Zahlen: Unter dem Strich stand ein Verlust von 8,8 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 2,3 Milliarden ein Jahr zuvor. (Reporter: Supantha Mukherjee und Laharee Chatterjee, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)