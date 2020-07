MÄRKTE-Fusionsphantasie beflügelt Clariant-Aktien

Zürich, 01. Jul (Reuters) - Aufgefrischte Spekulationen über einen Zusammenschluss mit einem Konkurrenten haben den Aktien des Schweizer Chemiekonzerns Clariant am Mittwoch kräftig Auftrieb gegeben. Mit einem Kurssprung von 8,8 Prozent auf 20,25 Franken gehörten sie zu den am stärksten gefragten Werten am Börsenparkett in Zürich.

Clariant sei in weit fortgeschrittenen Fusionsgesprächen, berichtete der “Tages-Anzeiger” unter Berufung auf gut informierten Kreise. Die Zeitung sprach von vier möglichen Partnern. Clariant lehnte eine Stellungnahme ab.

Für Baader-Analyst Markus Mayer gehört Clariant zu den wahrscheinlichsten Übernahmekandidaten unter den europäischen Chemieunternehmen. Als möglich Partner würden seien W.R. Grace, Ashland, Lanxess und Evonik sinnvoll.

Clariant schloss am Mittwoch den Verkauf der Sparte Masterbatches - des Geschäfts mit Additiven und Farben für Kunststoffe - für rund 1,6 Milliarden Dollar an die US-Firma PolyOne ab. Auch das Pigmente-Geschäft soll bis Jahresende veräußert werden.

Vergangenes Jahr war ein geplantes Gemeinschaftsunternehmen des Konzern mit dem saudiarabischen Petrochemieunternehmen Sabic - dem größten Clariant-Aktionär - gescheitert und bereits 2017 musste Präsident Hariolf Kottmann den Versuch, das Unternehmen mit dem US-Konzern Huntsman zu fusionieren, wegen des Widerstands des damaligen Großaktionär White Tale aufgeben.