KORRIGIERT-MÄRKTE-Ausblick hievt Brokerhaus CMC auf Zehn-Monats-Hoch

(Stellt im ersten Satz des zweiten Absatzes klar, dass die BaFin nur CFDs mit Nachschusspflicht verboten hat.)

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Die Aussicht auf einen Gewinnanstieg ermuntert Anleger zum Einstieg bei CMC Markets. Die Aktien des Online-Brokers stiegen am Donnerstag an der Londoner Börse um bis zu 7,7 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit siebeneinhalb Jahren zu. Mit 167 Pence waren die Titel so teuer wie zuletzt Anfang Dezember. Der Umsatz ist dem Unternehmen zufolge dank höherer Handelsvolumina in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 “deutlich” gestiegen. Die genauen Zahlen sollen am 23. November vorgelegt werden. Die strengere Regulierung der sogenannten Contracts for Difference (CFD) könne die Geschäftsentwicklung aber beeinträchtigen, warnte CMC.

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hatte im Mai den Verkauf von CFDs mit Nachschusspflicht an Privatkunden wegen der damit verbundenen Risiken verboten. In Großbritannien und auf EU-Ebene werden ähnliche Maßnahmen diskutiert. Bei einer schärferen Regulierung würden einige CFD-Anbieter sicher aufgeben, sagten Börsianer. Dies eröffne CMC die Chance, seinen Marktanteil auszubauen.

CFD gehören zu den Finanzderivaten. Dabei wetten zwei Parteien auf die Kursentwicklung eines Basiswerts wie zum Beispiel eines Aktienindex. Details wie die Laufzeit oder die Kontraktgröße können die Partner frei wählen. Da die CFD-Parteien für ihre Kontrakte Sicherheiten hinterlegen müssen, kann es bei großen Kurssprüngen passieren, dass Investoren nicht nur ihren Einsatz verlieren, sondern zusätzliches Geld nachschießen müssen. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Noor Zainab Hussain; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)