MÄRKTE-Anleger greifen trotz Gewinneinbruch bei Commerzbank zu

Frankfurt, 08. Feb (Reuters) - Trotz eines Gewinneinbruchs haben sich die Aktien der Commerzbank am Donnerstag an die Dax-Spitze gesetzt. Die Titel gewannen zeitweise knapp fünf Prozent auf 13,38 Euro. Insgesamt seien die Zahlen für 2017 etwas besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Auch die Aussicht auf eine Dividende für das Geschäftsjahr 2018 hob laut Börsianern die Stimmung. Für 2017 gehen die Aktionäre dagegen abermals leer aus.

