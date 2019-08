MÄRKTE-Commerzbank-Aktie fällt auf Rekordtief

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - Die Talfahrt der Commerzbank geht weiter. Die Aktien des Geldhauses fielen am Montag um 1,9 Prozent auf 5,154 Euro und unterschritten damit das bisherige Rekordtief von Sommer 2016. Nach der gescheiterten Fusion mit der Deutschen Bank stellt der Bund seine gut 15-prozentige Beteiligung an der Commerzbank auf den Prüfstand. Außerdem drückt die steigende Risikovorsorge für faule Kredite den Gewinn. (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

