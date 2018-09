MÄRKTE-Dax-Abstieg drückt Commerzbank ins Minus

Frankfurt, 06. Sep (Reuters) - Der Abstieg aus dem Dax hat der Commerzbank an der Börse am Donnerstag zu schaffen gemacht. Die Aktien verloren in der Spitze 1,9 Prozent auf 8,32 Euro. Das Dax-Gründungsmitlied muss den deutschen Leitindex am 24. September verlassen und wird dann durch den Zahlungsabwickler Wirecard ersetzt. Die bislang im TecDax notierten Wirecard-Papiere lagen zeitweise 2,1 Prozent fester bei 185,85 Euro. Seit Jahresbeginn haben sie knapp 96 Prozent an Wert gewonnen.

Durch den Dax-Abstieg verliert die Commerzbank insbesondere bei internationalen Investoren an Aufmerksamkeit. Investmentfonds, die den Dax abbilden, müssen die Commerzbank-Aktien verkaufen und gleichzeitig Wirecard-Papiere erwerben. Seit Jahresbeginn haben die Commerzbank-Papiere gut ein Drittel ihres Werts verloren.

Im Fokus standen nach der Entscheidung zur Index-Umstellung auch die Aktien von Leoni, die 5,1 Prozent verloren. Der Autozulieferer steigt zusammen mit dem Elektronikeinzelhändler Ceconomy, dem Gabelstaplerbauer Jungheinrich, dem Werbe- und Medien-Unternehmen Ströer und dem Versicherer Talanx aus dem Nebenwerte-Index MDax in das Kleinwerte-Segment SDax ab.