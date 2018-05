MÄRKTE-Britische Cateringfirma Compass enttäuscht Anleger

London, 09. Mai (Reuters) - Mit dem Halbjahresbericht hat Compass am Mittwoch die Anleger in London enttäuscht. Die Aktien der weltgrößten Cateringfirma fielen um 6,7 Prozent auf 1477,5 Pence und zählten im “Footsie” damit zu den größten Verlierern. Das Unternehmen hatte angesichts stagnierender Umsätze und fallender Margen im europäischen Geschäft die Prognosen der Analysten verfehlt. Wechselkursbereinigt fiel der Gewinn im Europa-Geschäft, wo Compass etwa ein Viertel des Umsatzes generiert, um 9,6 Prozent. (Reporter: Radhika Rukmangadhan in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

