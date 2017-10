MÄRKTE-"Corona"-Brauer Constellation nach Zahlen auf Rekordhoch

Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Ein überraschend großer Gewinnsprung beflügelt Constellation Brands. Die Aktien des Bierbrauers, Wein-Kelterers und Spirituosen-Herstellers stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um 5,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 213 Dollar. Der Anbieter von “Corona”-Bier steigerte den Quartalsgewinn dank höherer Preise um fast 40 Prozent auf 500 Millionen Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenprognosen das neunte Quartal in Folge. Auf dieser Basis hob Constellation das Ziel für den Gesamtjahresgewinn von 7,90 bis 8,10 Dollar je Aktie auf 8,25 bis 8,40 Dollar an. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Uday Sampath, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

