MÄRKTE-Autoaktien gewinnen an Fahrt nach Analystenkommentar

Frankfurt, 20. Sep (Reuters) - Ein positiver Analystenkommentar hat am Donnerstag der Autobranche an der Börse Auftrieb gegeben. Die Aktien des Zulieferers Continental waren mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 157 Euro größter Gewinner im Dax. Auch die Autohersteller VW, BMW und Daimler gehörten mit Kurszuwächsen von bis zu 1,8 Prozent zu den Top-Favoriten im deutschen Leitindex. Im Nebenwerteindex MDax rückten die Titel der Zulieferer Leoni und Schaeffler um je 3,5 Prozent vor, Duerr gewannen 2,7 Prozent.

Auch andernorts in Europa waren Auto-Aktien gefragt: Der Branchenindex legte um 1,4 Prozent zu und notierte auf dem höchsten Stand seit sechs Wochen. So kletterten etwa in Frankreich die Aktien des Zulieferers Valeo um drei Prozent, Renault legten 1,8 Prozent zu und die Papiere des Reifenherstellers Michelin gewannen 1,1 Prozent.

Die Experten des Brokerhauses Kepler Cheuvreux stuften den Autosektor auf “neutral” von “under-weight” nach oben. Sie gehen davon aus, dass die an der Börse in den vergangenen Monaten arg gebeutelten Auto-Aktien zum Jahresende wieder an Fahrt gewinnen. “Ein Großteil der schlechten Nachrichten sollte eingepreist sein”, schrieb Analyst Thomas Besson in einem Researchkommentar. Im dritten Quartal sei zwar erneut mit schwachen Ergebnissen zu rechnen, allerdings gebe es Hoffnungen auf bessere Geschäfte im Schlussquartal 2018. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)